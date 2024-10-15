Sahil Güvenlik, Düzensiz Göçmenleri Kurtardı

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Türk Sahil Güvenlik botları, Yunanistan tarafından Rodos Adası'nın kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botun bırakılmasının ardından olaya müdahale ederek düzensiz göçmenleri kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden 2 adet Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi. - ANKARA