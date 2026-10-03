Sahil Güvenlik ve polis, Muğla Ortaca açıklarında 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik ve polis, Muğla Ortaca açıklarında 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik ve polis, Muğla Ortaca açıklarında 7\'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakaladı
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Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ve emniyet personelinin gezi teknesinde yaptığı aramada 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen ile bir Türk göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 9'u Suriye, 3'ü İran, 2'si Irak ve 1'i Afganistan uyruklu.

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında gezi teknesi içinde yapılan aramada 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Ortaca ilçesi açıklarında gezi teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gezi teknesi içerisindeki 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen (9 Suriye, 3 İran, 2 Irak ve 1 Afganistan) ile bir Türk göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik ve polis, Muğla Ortaca açıklarında 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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