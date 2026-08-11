Mersin’de ayağı kayalıklara sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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Mersin’de ayağı kayalıklara sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti

Mersin’de ayağı kayalıklara sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti
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Mersin'de sahilde fotoğraf çekerken ayağı kayan vatandaş, kayalıkların arasına düşüp ayağı sıkışınca itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de sahilde fotoğraf çektiği sırada ayağının kayması sonucu kayalıkların arasına düşerek ayağı sıkışan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fotoğraf çekmek amacıyla kayalık alanda bulunan vatandaş, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü. Düşme sonucu ayağı kayalıkların arasında sıkışan vatandaş, bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkamayınca yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Huzurkent İstasyon Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kayalıkların arasında ayağı sıkışan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin’de ayağı kayalıklara sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin’de ayağı kayalıklara sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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