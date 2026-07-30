Sahildeki konteynerler evler alevlere teslim oldu

Hatay'da sahilde bulunan ve vatandaşlar tarafından yazlık ev olarak kullanılan 2 konteyner alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde sahilde bulunan Öğmeiş Sitesi civarında yaşandı. Sahilde bulunan ve yazlık ev olarak kullanan iki konteyner evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, konteyner evler kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.