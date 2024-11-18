Sahildeki vatandaş yarı çıplak bir şekilde yürüdü, \'Ben deli değilim\' diye bağırdı

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İstanbul'un Emirgan Sahili'nde yarı çıplak bir halde 'Ben deli değilim' diye bağırarak yürüyen bir şahıs şaşkın bakışlar arasında gözden kayboldu.

İstanbul Emirgan Sahili'nde yarı çıplak bir halde dolaşan bir erkek çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Havanın soğukluğuna ve yağan yağmura aldırış etmeyen şahsın sürekli 'Ben deli değilim' demesi dikkat çekti.

Yarı çıplak şahıs, şaşkın bakışlar arasında sahildeki yürüyüşünü tamamlayarak gözden kayboldu. Yaşanan ilginç dakikalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.