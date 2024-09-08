Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Son Kullanma Tarihi Geçmiş Sade Yağa El Koydu

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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli yerlerindeki iş yerlerinde halk sağlığı için denetimlerini ara vermeden sürdürürken 2 ton 737 kg son kullanma tarihi geçmiş sade yağa imha edilmek üzere el koydu.

Şahinbey Belediyesi, Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle denetimlerini aralıksız sürdürürken, bir işletmeye gerçekleştirilen denetimde 2 ton 737 kilogram sade yağı imha etti.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İlçe Genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ürün fiyatlarını, ürünün yer aldığı reyondaki fiyat etiketinin olup olmadığını denetleyerek, kurallara uymayanlara uyarı ya da bulunarak ceza işlem uygulandı.

"Vatandaşın sağlığını kimse hiçe sayamaz"

Para kazanmak uğruna vatandaşların sağlığıyla oynayanlara müsaade edilmediğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz her zaman vatandaşın sağlığını ön planda tutmaktadır. Bu prensipler doğrultusunda ekiplerimiz ilçe genelinde sürekli olarak denetimlerini ara vermeden sürdürüyorlar. Son olarak bir iş yerinde yapılan denetim sonrasında vatandaşlara satılmak üzere olan ve son kullanma tarihi geçmiş olan 2 ton 337 kg sade yağ ele geçirildi. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan bu tür iş yerlerine göz açtırmayacağız" dedi. - GAZİANTEP