Şahinbey\'de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yeri kapatıldı
24.02.2026 15:33  Güncelleme: 15:37
Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri satan iki iş yerini kapatarak halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde bulundu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği rutin denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yerini kapattı. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde raflar tek tek incelenirken, mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen işletmelere yasal işlem uygulandı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve hijyen standartları titizlikle denetlendi. Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki iş yeri ise 3 gün süreyle kapatıldı.

"Halkımızın sağlığı kırmızı çizgimizdir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığı konusunda asla taviz vermeyeceklerini ve denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Hiç kimsenin halkımızın sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyiz. Zabıta ekiplerimiz 7/24 sahada denetimlerini sürdürüyor. Kurallara uyan, dürüst esnafımızın her zaman yanındayız; ancak vatandaşımızın sağlığını riske atanlara karşı da gereken tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara da çağrıda bulunarak şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunmalarını istedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şahinbey, Belediye, 3. Sayfa, Zabıta, Son Dakika

