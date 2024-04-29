Şahinkaya Kanyonu'nda orman yangını: 1 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şahinkaya Kanyonu'nda orman yangını: 1 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale etti

Geniş Video İzle

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını meydana geldi. Yangına arazi şartları nedeniyle karadan güçlükle ulaşıldı. Yangına 1 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Yangının yayılması açısından yağmurun önemli olduğu belirtildi.

29.04.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinkaya Kanyonu'nda orman yangını: 1 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale etti

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını meydana geldi.

Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına arazi şartları nedeniyle karadan güçlükle ulaşıldı. Yangına 1 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi.

Yangının yıldırım düşmesi sonucu başladığını belirten Vezirköprü Orman İşleme Müdürü Mecit Koçak, "Yangının çıktığı alan kayalık ve sarp bir arazi. Karadan müdahale olanağı kısıtlı olduğu için söndürme çalışmalarına bakanlığa bağlı 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle yapıldı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla yangına havadan müdahaleye ara verildi. Yangın bölgesinde yağmur yağıyor. Bu yangının yayılması açısından önemli. Bölgede ekiplerimiz gece boyu çalışmaya devam etti" dedi.

Şahinkaya Kanyonu\'nda orman yangını: 1 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale etti
Kaynak: İHA

Şahinkaya Kanyonu, Orman Yangını, Vezirköprü, Helikopter, Samsun, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şahinkaya Kanyonu'nda orman yangını: 1 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman sağlayacak İslam Kalkınma Bankası Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman sağlayacak
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:30 Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu Sezonu kapatan kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024’te forma giyebilecek mi Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu! Sezonu kapatan kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024'te forma giyebilecek mi?
10:30 Dolar, euro ne kadar İşte döviz kurlarında son durum Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kurlarında son durum
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinkaya Kanyonu'nda orman yangını: 1 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement