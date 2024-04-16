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Sahne sistemleri taşıyan pikapa otomobil çarptı

DÜZCE - Düzce'de sahne sistemleri taşıyan pikapa otomobil çarptı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu otoyolu Düzce gişeler bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre gişelerden Düzce istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 RE 3796 plakalı Volkswagen marka otomabil önünde seyir halinde olan sahne sistemleri taşıyan M.Y. idaresindeki 81 EJ 891 plakalı Mitsubishi marka pikap arkasında takılı olan römorka çarparak savruldu. Çarpışmanın etkisiyle önce pikaba sonra refüje çarpan otomobilde sürücü E.K. ile birlikte G.Z. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen acil sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde ilk müdahaledeyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılması ardından normal seyrine döndü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.