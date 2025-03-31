Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı

Geniş Video İzle

Volkan Konak KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan bütün müdahalelerin ardından hayata gözlerini yummuştu. Konak'a sahnede ilk müdahaleyi yapan Ahmet Görkem Yasak yürek burkan bir anısını paylaştı. Yasak, ''20 yıl önce üniversite okuduğu yıllarda Volkan Konak'ın kaldığı öğrenci yurdunu ziyaret ederek kendilerine yardımcı olduğunu anlattı.

31.03.2025 11:23  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mağusa kentinde verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Konak'a ilk müdahale, konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanırken, sanatçı daha sonra saat 00.10'da hastaneye sevk edildi. Hastaneye saat 00.17'de 'Ex duhul' (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Fakat Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen saat 00.42'de hayata gözlerini yumdu.

YÜREK BURKAN ANI

Volkan Konak'a ilk müdahale konseri izlemeye giden doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, üniversite okuduğu yıllarda Volkan Konak ile arasından geçen bir anıyı sosyal medya sayfasından yayınladı. Yasak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yarım saat sonra sana kalp masajı yapacağımızı bilmeden dinledik seni. Yaptığımız her şeye rağmen seni kurtaramadık, keşke böyle erken olmasaydı... 20 sene önceydi… Kaldığımız öğrenci yurduna gelip, 'Gençler, bir ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü doktor oldu, son anlarında seni kurtarmaya çalıştı."

Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı

Volkan Konak, Ahmet Görkem, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Pinokyo Net:
    Sen ülken için hep iyi şeyler dile, öğrencilere yardım et, çeşitli hayır kurumlarına gizlice bağış yap..ama sırf içki içiyorsun diye bir avuç çapulcu arkandan atsın tutsun. Mekanın cennet olsun güzel insan. 115 29 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Bazılarımızın hemşehrisi bazılarımızın okul arkadaşı bazılarımızın eşi dostu komşusu candanlığı doğallığı ile gönüllerde yeri olan Sayın Volkan Konak a Allah rahmet eylesin ailesi sevdikleri ve hepimize çok sabırlar versin Halkın yüreğine dokunan değerli eserleriyle unutulmayacak 64 14 Yanıtla
  • hakan aydın:
    He he bende inandım hikayene ateşi bol olsun 4 52 Yanıtla
  • murat çelik:
    Ama kurtulamadı ?? bunun adı ecel .ölüm her daim yanı başında böyle bilinmeli ona göre hayat sürdürülmeli rabbim imanlı ölmeyi nasip etsin inşallah. Ölenlerede rahmet eylesin 37 6 Yanıtla
  • Üveys-el Karani:
    Umarım vasiyetini yerine getirirler. 9 7 Yanıtla
  • Zekeriya Kalkan:
    Allah rahmet eylesin… Halklar, kardeşçe yaşamayı bilir; aynı güneşin altında, aynı toprağın bereketini paylaşarak. Fakat yöneticiler, halkı birbirine düşürmeyi siyaset sanır, nifakı bir maharet, düşmanlığı bir strateji bilirler. Oysa siyaset yasaklansa, savaşlar diner, sınırlar anlamını yitirir, insan insana yeniden insan olur. Dünyanın yaralarını halkların merhameti sarar, gökyüzü barışın rengini kuşanır. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Balıkesir’de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
Marmaray’da intihar girişimi Resmi açıklama geldi Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi
Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
Muğla’da feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı

12:07 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
11:23 Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
21:06 İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
20:40 Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
19:52 Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
19:07 Muğla’da feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
18:56 Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
18:43 Marmaray’da intihar girişimi Resmi açıklama geldi Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
18:28 Balıkesir’de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 12:58:39. #7.12#
SON DAKİKA: Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement