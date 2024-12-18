Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere hapis şoku - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere hapis şoku

Geniş Video İzle

Ünlü fenomen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında bir eğlence mekanında dans ederken gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle iddianame hazırlandı.

18.12.2024 22:40  Güncelleme: 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlediği partide ablası Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. Bu anları sosyal medya hesabından yayınlanan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"YANAĞINDAN ÖPECEĞİM SIRADA BİR ANDA DÖNÜNCE BÖYLE BİR DURUM OLUŞTU"

Şüpheli Dilan Polat'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyerek, "Ablam Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Ben de sosyal medyada paylaşımlar yaptım ancak böyle bir paylaşım yaptığımı hatırlamıyorum. Zaten böyle bir şey paylaşmam mümkün değildir. Ablam benim annem gibidir, paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır" dediği aktarıldı.

"SEVİNME NEDENİYLE MASUM BİR ÖPME"

Şüpheli Doğu ise iddianamede yer alan ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söylediği kaydedildi.

1'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildiği takdirde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

POLAT'I ESKİ İŞ ORTAĞI DA ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan kara para soruşturmasında tahliye edilen Dilan Polat hakkında bir dava daha açıldı. Polat'ı eski iş ortağı şikayet etti. İddiaya göre Dilan Polat eşi Engin Polat'ın eski ortağı Mustafa Özyurt ile problem yaşadı. Taraflar arasında çıkan para tartışması nedeniyle ortaklık husumete dönüştü. Özyurt, sosyal medya hesaplarında ve bazı televizyon kanallarında Polat çiftinin kara para akladığını öne sürdü. Dilan Polat'ın, Özyurt'un annesini araması ve tehditler yağdırması üzerine Özyurt ailesi şikayetçi oldu. Polat'ın olay esnasında Marmara Cezaevinde olduğu ve sinkaflı sözler söylediğini kabul ettiği belirtildi. Fenomene 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dilan Polat bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere hapis şoku
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Dilan Polat, Sıla Doğu, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere hapis şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • harun 8071:
    bunlar akıllanmaz. ah adalet ahh 47 1 Yanıtla
  • Ali :
    Milyonlari kacir 3 ay öpüstü diye 1 sene böyle adaletin ben 41 2 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    akıllanmamışlar.. 29 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    özgürlüğü yanlış anlamışlar.edepsizlik sapkınlık bu.ceza şart.toplumun ahlakını bozuyorlar 22 3 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    bizde bi kanun var hükmün açıklanması geri bırakılması yine dışardalar 20 0 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    milyonları kaçırdılar, kara para akladılar, lüks yaşadılar, hak yediler, hukuk ciğnediler, yasaları ezdiler, kötü örnek oldular. ceza yok bişey yok. öpüşmelerinemi ceza kesecekler. maksat o gündemi başka boyuta taşımak güya bu duruma ceza kesecekler hadi ordan. 15 1 Yanıtla
  • Turhallı:
    Şunları tıkın içeri birdaha da haberini de yapmayın 10 0 Yanıtla
  • Kader:
    mükremin ve mikayi da alın hapse özellikle mukremini 10 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    para yatırır yırtar lar 9 0 Yanıtla
  • Volkan null:
    hiçbir şey çıkmaz 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:24:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere hapis şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.