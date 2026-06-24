Sahte Altınla Dolandırıcılık Çetesi Çözüldü - Son Dakika
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Sahte Altınla Dolandırıcılık Çetesi Çözüldü

Sahte Altınla Dolandırıcılık Çetesi Çözüldü
24.06.2026 09:33
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte altınla bal satan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilecek.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte altın ile bal satın alan şüpheli şahıs Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Bozdoğan'da polis merkezine müracaata gelen bal ticareti ile uğraşan B.B (65) çarşıda bulunan sergisine gelen tanımadığı bir şahsa bal sattığını sonrasında ise şahısla birlikte giderek deposunda bulunan 3 teneke balı şahsa 2 adet yarım altın karşılığı sattığını sonrasında kuyumcuya gidince altınların sahte olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladığını söyleyip şahıstan şikayetçi oldu. Yaşanan olayın ardından Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde üzerinde plakası takılı olmayan araç tespit edildi. Yürütülen çalışmalarla olayın faili olan M.Y (55) isimli şahıs seyir halinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde üzerinde çok sayıda sahte altın ve suça konu teneke ballarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Bozdoğan, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Altınla Dolandırıcılık Çetesi Çözüldü - Son Dakika

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