Sahte Araç Kiralama Operasyonu
Sahte Araç Kiralama Operasyonu

Sahte Araç Kiralama Operasyonu
22.05.2026 23:25
23 ildeki dolandırıcılara yönelik operasyonda 46 şüpheliden 35'i tutuklandı, 955 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

Kocaeli merkezli 23 ilde internet üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenerek düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 35'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 955 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen projeli çalışmalar kapsamında internet üzerinden gerçekleştirilen "araç kiralama" dolandırıcılığına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 Nisan tarihinde başlatılan soruşturmada, şüphelilerin internet arama motorlarına reklam vererek sahte araç kiralama sitelerini üst sıralara çıkardıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, sahte internet sitelerinde yer alan GSM numaraları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin kendilerini kurumsal firma gibi tanıttıkları, araç kiralama işlemleri için kasko poliçesi, sigorta bedeli ve depozito ücreti gibi gerekçeler öne sürerek mağdurlardan farklı hesaplara tekrar tekrar para yatırmalarını istedikleri belirlendi.

Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 955 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin Kocaeli'de 13 ayrı olaya karıştıkları, ayrıca Türkiye genelinde çok sayıda benzer dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. MASAK verilerine göre şüphelilere ait hesapların işlem hacminin yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu öğrenildi.

35 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında suç delillerinin elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 23:50:41.
