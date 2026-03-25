Sahte Basın Kartı ile Duruşmaya Giriş

25.03.2026 20:33
İmamoğlu davasında sahte basın kartı ile salonu terk eden E.Y.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında salona 'sahte basın kartı' ile girerek çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında duruşmadan görüntü ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatıldı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında 'sahte basın kartı'ya içeri giren şahıs, görüntü çekerek sosyal medyada paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin 'ses ve görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi. Sahte basın kartıyla salona girerek görüntüleri paylaşan şahsın E.Y.T. olduğu tespit edildi.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalara sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Uşakspor’dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım
İstanbul Valiliği’nden Resul Emrah Şahan’ın iddialarına yanıt İstanbul Valiliği'nden Resul Emrah Şahan'ın iddialarına yanıt
İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti
Bursa’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
