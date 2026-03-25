Sahte Basın Kartı ile Duruşmaya Giriş

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında salona 'sahte basın kartı' ile girerek çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında duruşmadan görüntü ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatıldı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında 'sahte basın kartı'ya içeri giren şahıs, görüntü çekerek sosyal medyada paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin 'ses ve görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi. Sahte basın kartıyla salona girerek görüntüleri paylaşan şahsın E.Y.T. olduğu tespit edildi.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalara sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" denildi. - İSTANBUL