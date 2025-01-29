Sahte Dekont Davası: Yargılama Devam Ediyor

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli videoları paylaştıkları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okumasının ardından cumhuriyet savcısına söz verdi. Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasına ek olarak Maksut Serim'e karşı gerçekleştirilen eylemin görevinden dolayı, kamu görevlisine karşı gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüşünü belirtti. Savcının mütalaasının ardından söz alan müşteki avukatları mahkemeden, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan tutuksuz sanık Seyfullah Tufan ise sahte dekontun yer aldığı sosyal medya paylaşımının kendisine ait olmadığını öne sürdü. Paylaşımında kişisel bilginin gözükmediğini söyleyen Tufan, "Kişisel verileri ihlal gibi bir durum yoktur" ifadelerini kullanarak beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Gülsün Ağacık da bir önceki celsede verdiği beyanları tekrar ederek, mahkemeden beraatini istedi.

Sanık avukatları ek mütalaaya karşı savunmalarını yapmak için mahkemeden süre talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların ek süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Arkan G., Ethem G., Gülsün A., Kadir A., Mehmet G., Mehmet Ali C., Murat T., Mustafa Cengiz Ç., Salim Faruk K., Seyfullah T., Tekin A. ve Tülün K.'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. - ANKARA