Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
05.08.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Haber Videosu

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine otururken her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte diplomayla mezun olduğu iddia edilen ünlü psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın eskiden halı yıkamacı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yaptığı seansla gündeme gelen Uçak'ın seans başına 4 bin 500 TL aldığı iddia ediliyor.

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye yönelik hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlenirken, iddialar arttıkça skandalın boyutu da büyüyor.

BAKAN YERLİKAYA: 37 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen suç örgütlerine yönelik 2 ayrı operasyonda toplam 197 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte belgelerle elektronik imza (e-imza) üretimi yapılarak kamu kurumlarının sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı

Operasyon kapsamında 126 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 109'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri ile bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz şekilde erişildiği ve çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

2'NCİ DALGA OPERASYONU

Aynı suçlara ek olarak, Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet suçlarından yürütülen ikinci dalga soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı

ÜNLÜ PSİKOLOG HALI YIKAMACI ÇIKTI

Halk TV'nin aktardığına göre iddianamede ismi yer aldığı iddia edilen sahte diplomalı Abdullah Volkan Uçak, Ege Üniversitesi'nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi görünüyor. Fakat Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı. Volkan Uçak'ın bir seans başına ise 4500 TL aldığı iddia ediliyor.

Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı

MURAT ÖVÜNÇ DE SEANSINA KATILMIŞ

Öte yandan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahte diploma skandalında ismi geçen Volkan Uçak'ın seansına katıldığı ortaya çıktı.

Sosyal Medya, Murat Övüç, Türkiye, Magazin, 3-sayfa, Eğitim, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tuna Han:
    hahahahah yeni Türkiye meee 3 1 Yanıtla
  • Mert Can:
    Haaaa haaaaa haaaaa Alın size güvenlik Bizde alsak oğlum işe girermi acaba 4 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    AKP Turkiyesi adamların çıkış kaynağı cehalet, Hala Erddoganin üniversite diplomasını göremedik ama ,olanlarida iptal ediyor. Bende yoksa ondada olmasın diyor herhalde. Bu kafa egtimlilerle baş edemeyince, Sahte diploma fikrini benimsediler herhalde. 2 1 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    BAŞÇALANIN HİÇ YOK :) 0 1 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    başçalanın hiç yok :) sahtesini almaya bile tenezzül etmemiş okadar cahil bir kitlesi var :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti

10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:08
Araştırma 18 ilde yapıldı En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:10
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:05:52. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.