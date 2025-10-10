Sahte e-imza soruşturmasında çok sayıda tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sahte e-imza soruşturmasında çok sayıda tutuklama

Sahte e-imza soruşturmasında çok sayıda tutuklama
10.10.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu görevlilerinin kimlik bilgilerini kullanıp, sahte e-imza atarak usulsüz ehliyet ve diploma düzenleyenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 92 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 92 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlarda 69'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruşma 16 Ocak 2026'ya ertelendi.

Öte yandan Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturma kapsamında tutuklanan beş sanığın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

Sahte e-imzalar ile ehliyet ve diploma üretildiğine yönelik haberler geçen aylarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 220 kişi hakkında işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında ise kamu davası açılmıştı.

Bazı akademisyenlerin sahte diploma aldığı öne sürülmüş ancak Türkiye'de görev yapan hiçbir akademisyenin veya Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin bu kişiler arasında olmadığı belirtilmişti.

5 YILDAN 50 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddialara yönelik iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. İlk iddianamede 134 sanık hakkında; ÖSYM Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme iddiasıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istenmişti. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte e-imza soruşturmasında çok sayıda tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hedeflerinde Başbakan da vardı Belçika’da 3D yazıcı ile terör saldırısı planı Hedeflerinde Başbakan da vardı! Belçika'da 3D yazıcı ile terör saldırısı planı
Hırsızlık anı çalınan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Hırsızlık anı çalınan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı
Ismail Jakobs’un Dubai’de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
İsrail’in Özgürlük Filosu’nda alıkoyduğu 3 Türk milletvekili İstanbul’a geldi İsrail'in Özgürlük Filosu'nda alıkoyduğu 3 Türk milletvekili İstanbul'a geldi
Niyazi Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi Niyazi Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi

18:37
Gazze’de ateşkese Putin’den dikkat çeken ilk yorum
Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum
17:39
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD’yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş
17:19
Filistinlilerin aylardır beklediği an Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi’ne giriş yaptı
Filistinlilerin aylardır beklediği an! Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi'ne giriş yaptı
16:46
Görüntü Türkiye’den Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
16:29
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa’da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
16:08
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 19:53:57. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte e-imza soruşturmasında çok sayıda tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.