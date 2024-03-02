Sosyal medyadan sahte hesaplarla ürün satma vaadiyle 107 vatandaşı 348 bin 700 TL banka hesapları üzerinden dolandıran şahıslar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden, 7'si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde sahte isimlerle sosyal medya hesapları açan 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler sahte hesaplar üzerinden elektrikli bisiklet, araç yıkama makinası, tarım arazileri için ilaçlama makinesi gibi ilanlar paylaştıkları, ürünü almak isteyen kişiler ile sosyal medya üzerinden veya yabancı kişiler adına kayıtlı, tek kullanımlık telefon numaraları üzerinden irtibat kuruldukları tespit edildi. Şahıslar paraları banka hesap numaralarına yatırması sonrasında ürünün gönderilmediği, telefon ve sosyal medya hesaplarının kapatıldığı, şüphelilerin ise bu şekilde 102 ayrı olayda, 107 vatandaştan 348 bin 700 TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalandı. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
Elazığ'da yapılan bir fuhuş operasyonunda 2 farklı güzellik salonunda çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında ayrıca 128 kişiye idari para cezası uygulandı ve iş yerleri ile ilgili idari işlem yapılacağı belirtildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otizm hastası 12 yaşındaki bir kız çocuğu, apartmanın 3. katının camından düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde gözyaşlarına boğulan anne, komşuları tarafından sakinleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimde bin 28 araç durdurulurken, sürücülerin kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kurallara uydukları gözlenen sürücülere cezai işlem uygulanmadı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Operasyonda şahsın üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca, bir şarjör ve bir fişek ele geçirildi. Şahsa, mutat sayıda mermi bulundurma suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de mahsur kalan bir kedi, itfaiye tarafından kurtarılmaya çalışılırken görevlinin elinden kayarak aşağıya düştü. Vatandaşlar alkışlamaya başladığı sırada korkudan çırpınan kedi, metrelerce yüksekten düşerek olay yerinden kaçtı.
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Aydınoğlu ile Sakız Mahalle yolu üzerinde seyir halinde olan minibüs ile taktak motoru çarpıştı. Kazada, taktak motorun sürücüsü Veysel Akçan ve motorda bulunan Şerife Akçan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık olaylarında kullandığı dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
Bursa'da bir hırsızlık olayında, hamile olduğunu bilen sabıkalı kadın hırsız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 yaşındaki kadının daha önce 31 suç kaydı bulunuyor. Olayın ardından polis, ev sakinlerine tanımadıkları kişilere kapılarını açmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan çok sayıda uyuşturucu operasyonunda yarım tonun üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin saklandığı yerler 'yok artık' dedirtirken, operasyonlar sonucunda uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 194 şüpheli tutuklandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınakta 39 adet 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 8 adet havan sis mühimmatı, 2 adet 120 milimetre havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet 120 milimetre havan mühimmatı ele geçirildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde bir çiftçi, tarlasına kimyon ekmek için mibzer kullanırken düşerek mibzerin altında kaldı. Yaralanan çiftçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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