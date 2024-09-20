Sahte İkamet İzni Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte İkamet İzni Operasyonu: 3 Tutuklama

Geniş Video İzle

Bursa'da sahte evrakla oturma izni temin eden 3 şahıs yakalanarak tutuklandı.

20.09.2024 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm acentesi altında yabancı uyruklu şahıslara oturma izni çıkartan şüphelilere operasyon: 3 tutuklu

Oturma izni almak için sahte evrak basan şüpheliler operasyonla yakalandı

BURSA - Bursa'da turizm acentesi altında yurt dışında yaşayan yabancı uyrukları kişilerin kimlik, ehliyet ve ikamet izin kartlarının kopyasını bastırıp, ders kitaplarının arasında kargo olarak Fransa'ya gönderen şüphelilere operasyon düzenlendi. Oturma izni almak için sahte evrak düzenleyen 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler danışmanlık ve turizm acentesi altında faaliyet gösteren iş yerlerini yakından takibe aldı. Turizm acentesi adı altında yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu şahıslara, yaşadıkları ülkelerin; kimlik kartlarını, ikamet izin kartlarını, sürücü kartlarını asıllarına benzer şekilde bastırarak bahse konu acenteler tarafından bir kargo ile yurt dışına gönderildiğini tespit edildi. Kargoların gönderildiği kargo şubesi ile irtibata geçen ekipler, şüpheli şahıslar tarafından kargoya verilmek üzere 27 adet kargonun bulunduğu görülmüş yapılan incelemede; ders notlarının arasına zarf içine konularak gizlemek suretiyle; çeşitli ülkelere ait kimlik kartı, sürücü kartı, ikamet izin kartı olmak üzere toplam 41 adet sahte kartın Fransa' ya gönderilmek üzere yakalandı.

Belirtilen kargo paketlerini kargo firmasına getiren şüpheli şahıslara ait 3 işyeri ve ikametlerine yapılan operasyonda; A.K., A.K.E.A isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işyerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 4 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet gönderime hazır çeşitli ülkere ait sahte kimlik belgesi, 3 adet bilgisayar kasası, Bir adet hard disk, 4 adet cep telefonu, Muhtelif kargo ambalaj malzemeleri, 10 adet Arapça yazılı mühür ıstampa baskı metaryeli, bir adet tablet, bir adet para sayma manikası, çok sayıda Arapça yazılı döküman ve 14.524 Amerikan Doları, 400 Euro, 5.154 TL para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alınan A.K., A.K.E.A. ve olaya aracı olan S.J. isimli toplam 3 şahıs, haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte İkamet İzni Operasyonu: 3 Tutuklama
Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Turizm, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte İkamet İzni Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 Lübnan’a bomba yağıyor İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi Lübnan'a bomba yağıyor! İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 01:07:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte İkamet İzni Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement