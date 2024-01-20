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Sahte İnternet sitesi üzerinden otomobil dolandırıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sahte İnternet sitesi üzerinden otomobil dolandırıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı

Manisa merkezli yapılan operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile cezaevinde olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte bir otomobil internet sitesi kurarak vatandaşları dolandıran 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 2'si cezaevinde bulunurken, diğer 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı ve Manisa'ya getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli ile cezaevindeki 2 şüpheli tutuklandı.

Sahte İnternet sitesi üzerinden otomobil dolandırıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı
20.01.2024 - 20:52,
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Sahte İnternet sitesi üzerinden otomobil dolandırıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı

Manisa merkezli yapılan operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile cezaevinde olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı

MANİSA - Kurdukları sahte bir Otomobil İnternet sitesi üzerinden vatandaşlardan kaparo alarak dolandırdıkları tespit edilen 5 şüpheli Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 3'ü İstanbul'da yakalanan 2'sinin de cezaevinde olduğu tespit edilen şahıslar tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; kurdukları phising (sahte) bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyen şahısları yönlendirerek kaparo dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şahıslar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 2 adet paravan şirket ve H.Y. isimli 5 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerden 2 şahsın ceza evinde olduğu anlaşılırken, diğer 3 şüpheli şahıs 17 Ocak tarihinde İstanbul ilinde yakalanarak Manisa'ya getirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 19 Ocak'ta sevk edildikleri adli makamlarca 3 şüpheli şahıs ile cezaevinde bulunan ve ifadeleri SEGBİS ile alınan 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs Tutuklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sahte İnternet sitesi üzerinden otomobil dolandırıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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