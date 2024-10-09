Sahte Kimlikle Yakalanan Suç Makinesi

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İstanbul'da, hakkında 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi bir hükümlü, sokakta sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında Fatih Yavuz Sinan Mahallesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişi, asayiş kontrolüne alındı. Söz konusu kişinin polise gösterdiği kimliğin Berk Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik olduğu anlaşılırken, şüpheli parmak izi incelemesine alındı. GBT taraması yapılan kişinin 30 yaşında, 38 yıl 11 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Doğan K. olduğu belirlendi. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Doğan K.'nin suç haritasında 2 yağma, 2 hırsızlık ve 1 tutuklunun kaçması suçlarından 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Zanlının daha önceden de hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, yağma, mala zarar verme gibi 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan mahkum, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL