Sahte psikologla seans yapan Murat Övüç sessizliğini bozdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında tutuklanan sanıklardan sahte psikolog Volkan Uçak'ın seansına giren sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün görüntüleri büyük ses getirdi.

Hipnoz seansına girdiği Uçak'ın halı yıkamacı olduğunun ortaya çıkması sonrası sessizliğini bozan Övüç, bir video paylaşarak açıklamalarda bulundu.

"DİPLOMASINA MI BAKACAĞIM BEN?"

Övüç "4 yıl önce Adana'da arkadaşlarım beni bir yere götürdü. Diploması sahte mi orjinal mi, diplomasına mı bakacağım ben. Bütün haber kanalları beni arayıp 'Adamın diploması sahteymiş' diyor, bana ne, nereden bileyim" ifadelerini kullandı.