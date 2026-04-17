Sahte Raporla Uyuşturucu İddiası

17.04.2026 20:22
Afyonkarahisar'da sahte reçete ile uyuşturucu sattığı iddia edilen sanıklar yargılanıyor.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yazılan sahte rapor ve reçeteler ile uyuşturucu niteliği taşıyan hapların satıldığı iddiasıyla görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, "Ben sattığım uyuşturucu hapların parasıyla arkadaşımın eczaneye olan ilaç borçlarını ödedim, kendime kişisel menfaat sağlamadım" dedi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli 1 tıbbi sekreter, 7 temizlik görevlisi, galericiler, iş adamları ve sanayici esnafı olmak üzere toplam 18 şahıs hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlendiği davaya tutuklu sanıklar A.D., Ö.K. ve İ.T. ile tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı.

"Raporlar Whatsapp'tan onaylanıyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli tıbbi sekreter E.G., ilaç raporlarının 3 doktorun imzasıyla hazırlandığını, satıldığı iddia edilen uyuşturucu hapların rapora ihtiyaç duyulmadan sadece reçeteyle de alınabildiğini ve rapor taleplerinin Whatsapp gruplarına atıldığını ve bu şekilde 3 doktor tarafından onaylandığını söyledi.

"Sadece kimlik numaraları üzerinden ilaç yazıldığı tespit edildi"

Duruşmada söz alan sanık A.D.'nin avukatı Emre Çağlayan ise duruşmada tutuksuz yargılanan doktorun sekreteri olan ve yaklaşık 10 aydır tutuklu olan tıbbi sekreteri A.D.'nin durumuna bakılınca bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu. Çağlayan ayrıca dava sanıklarından doktor R.Ö.'nün el konulan cep telefonundaki Whatsapp yazışmalarına bakılınca birçok kişiye sadece kimlik numaraları üzerinden ilaç yazıldığının tespit edildiğini ileri sürdü.

Tutuklu sanıklar yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye adildi

Mahkeme heyeti sanıkların tanık ifadelerine karşı beyanlarını aldı. Tutuklu sanıklardan Ö.K., sattığı uyuşturucu haptan kişisel bir menfaat elde etmediğini bir tanıdığının eczaneye olan ilaç borcunu ödediğini iddia ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar A.D., Ö.K. ve İ.T.'nin yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine diğer tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Çiftçi’den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz Çiftçi'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

19:51
Gülistan Doku soruşturması Sağlık Bakanlığı’ndan “hastane kayıtlarının silindiği“ iddialarına soruşturma
Gülistan Doku soruşturması! Sağlık Bakanlığı'ndan "hastane kayıtlarının silindiği" iddialarına soruşturma
19:31
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
