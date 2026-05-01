Saimbeyli\'de zabıta ve polis ekiplerinden ortak denetim

Saimbeyli'de zabıta ve polis ekipleri, ilçe genelindeki esnaflara yönelik koordineli denetim gerçekleştirdi.

Saimbeyli'de kamu düzeninin korunması ve ticari faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, belediye zabıta ekipleri ile polis ekipleri esnafları ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde işletmelerin ruhsatları, hijyen standartları ve genel düzenlemelere uygunlukları kontrol edildi. Saimbeyli Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kamu düzeni ve sağlıklı ticari işleyişin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin ilçe genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı Mahmut Dal, emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülen bu çalışmaların, ilçedeki huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi adına önemli olduğunu vurguladı. - ADANA