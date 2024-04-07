Şaka yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde beraber araçla şehir turu atarken şaka yapan arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay saat 00.30 sıralarında Bursa- Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü Süleyman D.16 NHB 22 plakalı aracıyla 3 arkadaşını da alıp Bursa'ya gezmeye gitti. Bursa'dan İnegöl'e dönerken iddiaya göre Emircan Ş., arkadaşı Süleyman D.(20)'ye sözlü şaka yaptı. Bu duruma öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. Araçtan inerek kavga etmeye başladılar. O sırada Süleyman D. Elindeki bıçakla Emircan Ş.'yi karnından bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan Süleyman D. aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu durumu ağır olan genç, ameliyata alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Süleyman D.'nin ifadesinde, "Arkadaşımla tartıştık. Tartışmada kavga ettik. Bende kendimi korumak için bıçak kullanmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.
Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şaka yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı - Son Dakika
Muş Merkez Taşo Mezarlığı yolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle bir otomobil alev aldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, Yasın G. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarını aşarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü yara almadan kurtulduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup arkadaş, şehir turu atarken şaka yapan bir kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında şüpheli, elindeki bıçakla arkadaşını ağır şekilde yaraladı. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için düzenlenen protesto gösterisinde, polis ekipleri dağılmayan bir grup protestocuya müdahale etti. Bu sırada kelepçelenen başörtülü bir genç protestocuya atılan tokat, kameraya yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Olaylar sonucunda 43 kişi gözaltına alınırken, 2 emniyet görevlisi açığa alındı.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?