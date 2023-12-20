Şaka sandığı tabanca oyunu ölümle sonuçlandı: Şüpheli tutuklandı

Şakalaşırken arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde boş sandığı tabanca ile oynarken arkadaşını vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kozan'da Şehit Kudret Eroğlu Sokakta 19 Aralık günü meydana gelen olayda Emre Bilgeç isimli şahsın başından vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis olay yerine geldiğinde Bilgeç'in hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine evde bulunan Ö.Ö. ve B. A. A.'yı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Ö.Ö.'nün evde bulunan ve boş sandığı tabancayı alıp oynamaya başladığı bu sırada tabancanın ateş alması sonucu arkadaşını başından vurarak ölümüne sebep olduğu öğrenildi. Şüpheliler Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Ö.Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı.