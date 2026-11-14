Sakarya Akyazı'da 56 yaşındaki kişi traktörle römork arasındaki bölümde düşerek öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktör ile römork arasındaki bağlantı bölümünde yolculuk yapan 56 yaşındaki şahıs düşerek hayatını kaybetti.

Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.T. (66) yönetimindeki traktör ile römork arasındaki bağlantı bölümünde yolculuk yapan Rafet Temiz (56), dengesini kaybederek yere düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Rafet Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Temiz'in cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.