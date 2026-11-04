Sakarya Arifiye'de otobüs durağına silahlı saldırıda 3 genç ayaklarından yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Arifiye'de otobüs durağına silahlı saldırıda 3 genç ayaklarından yaralandı

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Sakarya Arifiye\'de otobüs durağına silahlı saldırıda 3 genç ayaklarından yaralandı
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Sakarya Arifiye\'de otobüs durağına silahlı saldırıda 3 genç ayaklarından yaralandı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otobüs durağında oturan 3 genç, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak ayaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi ve polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otobüs durağında oturan 3 genç, gece saatlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Kibar Sokak'ta gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durakta oturan L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C. (25) isimli gençlerin yanına gelen Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan L.K. ayağından, B.C.T. iki ayağından, K.N.C. ise sol ayak bileğinden yaralandı. Saldırganlar olayın ardından bindikleri araçla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.Ş., B.Ş. ve yanlarındaki diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaArifiyeSakaryaGüncelPolisSon Dakika

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