Sakarya'da 13 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da 13 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 13 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı. Organizatörler, yabancı uyruklu şahısları çeşitli iş yerlerinde çalıştırarak maddi menfaat elde ediyorlardı. Operasyonda 39 düzensiz göçmen de yakalandı.

29.06.2024 16:49
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Sakarya'da 13 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 13 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren Geyve ilçe merkezli Sakarya genelinde yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayarak; bu şahısları başta Sakarya olmak üzere Kocaeli, Bilecik ve Balıkesir illerinde çeşitli iş yerlerinde çalıştıran ve onların üzerinden maddi menfaat elde eden organizatörlere yönelik Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretini Önleme Planlı İstihbarat Faaliyeti başlatıldı. Konuya ilişkin harekete geçen jandarma ekiplerince farklı tarihlerde 6 ara yakalama gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda yakalanan kaçak göçmen ve organizatörlerden edinilen bilgiler doğrultusunda ekipler 26 Haziran Çarşamba günü büyük operasyonu gerçekleştirdi.

2 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında organizatörlük yaptığı tespit edilen 22 şüpheliden, 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, diğer 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 13 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı - Son Dakika

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