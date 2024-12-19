Sakarya\'da 35 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 35 şüpheli yakalandı

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince 11-18 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 2'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-18 Aralık 2024 tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 35 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonlarda; 243 bin 800 adet boş makaron, 36 bin 400 adet dolu makaron, 193 kilogram kaçak tütün, 716 gram bonzai, 338 gram kubar esrar, 100 gram toz esrar, 44 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tütün sarma makinesi, 3 adet hava kompresörü, 3 adet hava kurutucu, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet makineli tabanca ile şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 116 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.