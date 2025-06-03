Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 adet seri numarası bulunmayan tabanca ve 100 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da 5 Milyon Lira Değerinde Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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