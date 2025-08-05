Sakarya\'da 5 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karşıya geçmek için aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması neticesinde metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi 828 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, park halindeki kamyonetin önünden karşıya geçmek için yola fırlayan Irak uyruklu 5 yaşındaki Ö.A.B. isimli çocuk, S.Ö. (50) idaresindeki seyir halindeki hafif ticari aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, çocuğun yardımına koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk olarak Karasu Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bulunan çocuğun bir anda yola fırladığı, aracın çocuğa çarpması ve çevredekilerin panik anları yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün ifadesine başvuruldu. - SAKARYA