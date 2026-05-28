Sakarya'da 5 Yaşındaki Çocuk Yanlışlıkla Yola Fırladı

28.05.2026 11:06
Taraklı'da sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hayati tehlikesi yok.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü sokakta oynarken aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, dün Ulucami Mahallesi Gölpazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Y.Ç., bir anda koşarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen A.C.B. (24) idaresindeki 54 LR 914 plakalı otomobil, duramayarak küçük çocuğa çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.Ç.'nin bilincinin açık olduğu belirlendi. Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Taraklı, Sakarya, Yaşam, Çocuk, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:17:40.
