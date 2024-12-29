Sakarya'da Alkollü Kavga: Genç Bıçaklandı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alkollü oldukları öne sürülen iki kişi arasında yan bakma meselesiyle çıkan kavgada 21 yaşındaki genç, bıçaklanarak yaralandı.

İstiklal Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta meydana gelen olayda, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi arasında yan bakma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada Y.E.A. (21) isimli genç bıçaklanarak yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA