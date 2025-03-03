Sakarya\'da Amatör Maçta Kavga Çıktı

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Sakarya 1. Amatör B Grubu 18. hafta maçında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu, yöneticilerin de dahil olduğu kavgada yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Sakarya 1. Amatör B Grubu 18. hafta maçında Hacıkışlaspor ve Sakarya Demirspor dün karşı karşıya geldi. Müsabaka esnasında yöneticilerin de dahil olduğu iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada hakem maçı iptal ederken yeşil saha adeta boks ringine döndü. Jandarma ekipleri ve bazı vatandaşların müdahalesiyle kavga güçlükle yatıştırıldı. - SAKARYA