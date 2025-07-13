Sakarya'da Büyük Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sakarya'da Büyük Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Sakarya\'da Büyük Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
13.07.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomotiv sektöründe 150 milyon TL dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi, 17 adrese baskın yapıldı.

Sakarya'da otomotiv şirketleri üzerinden örgütlü nitelikli dolandırıcılık yaparak 150 milyon TL'nin üzerinde vurgun yapan ve 1.2 milyar TL'lik mal varlıklarına el konulan çetenin çökertildiği operasyona ait görüntüler ortaya çıktı. 150 jandarma personelin katılımıyla 17 adrese eş zamanlı baskında; şüphelilerin gözaltına alındığı ve yüklü miktarda delil niteliğindeki evrak ile dijital materyallere el konulduğu anlar yer aldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesi merkezli yürütülen dev bir dolandırıcılık operasyonunda, otomotiv şirketleri aracılığıyla onlarca vatandaşı mağdur eden örgüt çökertildi. Araç satış dolandırıcılığı ile 115 vatandaşı 150 milyon TL zarara uğratan örgütün; noter devri yapılmadan proforma fatura ve satış sözleşmeleri ile hayali araç satışı yaptığı, hacizli ticari araçları plaza önünde sergileyerek güven kazandığı belirlendi. Sakarya ve İstanbul'da yürütülen operasyonda 150 jandarma personelinin katılımıyla 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alınarak 6'sının tutuklandığı operasyonda dolandırıcılık örgütü üyelerine ait 4 şirket üzerine kayıtlı; 101 adet araç, 13 adet çekme karavan, 2 adet plaza, 4 villa, 16 daire, 2 dükkan ve 9 arsa olmak üzere 31 adet gayrimenkul olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyar TL olan taşınır/taşınmaz mal varlıkları ile 3 milyar TL'nin üzerinde olağan dışı hesap hareketliliği bulunan banka hesaplarına da el konuldu. Kocaali ilçesinde bulunan araç giydirme, servis aracına veya karavana dönüştürme alanında faaliyet gösteren içerisinde bulunduğu plaza da mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Dev çetenin çökertildiği operasyon anı kamerada

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Sakarya ve İstanbul illerinde nitelikli dolandırıcılık çetesine yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonuna ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; tespit edilen adreslere yapılan baskın anları, şüphelilerin gözaltına alınarak çok sayıda mali değeri olan (araç satış sözleşmeleri, proforma faturalar, çek, senet vb.) ve delil niteliğindeki evraklara el konulduğu anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, sakarya, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Büyük Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

10:44
1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış
1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış
10:44
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
10:40
Kardeş katilinden kan donduran itiraf Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
09:29
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
08:38
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 11:42:30. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Büyük Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.