Sakarya\'da Büyük Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Sakarya'da otomotiv şirketleri üzerinden örgütlü nitelikli dolandırıcılık yaparak 150 milyon TL'nin üzerinde vurgun yapan ve 1.2 milyar TL'lik mal varlıklarına el konulan çetenin çökertildiği operasyona ait görüntüler ortaya çıktı. 150 jandarma personelin katılımıyla 17 adrese eş zamanlı baskında; şüphelilerin gözaltına alındığı ve yüklü miktarda delil niteliğindeki evrak ile dijital materyallere el konulduğu anlar yer aldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesi merkezli yürütülen dev bir dolandırıcılık operasyonunda, otomotiv şirketleri aracılığıyla onlarca vatandaşı mağdur eden örgüt çökertildi. Araç satış dolandırıcılığı ile 115 vatandaşı 150 milyon TL zarara uğratan örgütün; noter devri yapılmadan proforma fatura ve satış sözleşmeleri ile hayali araç satışı yaptığı, hacizli ticari araçları plaza önünde sergileyerek güven kazandığı belirlendi. Sakarya ve İstanbul'da yürütülen operasyonda 150 jandarma personelinin katılımıyla 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alınarak 6'sının tutuklandığı operasyonda dolandırıcılık örgütü üyelerine ait 4 şirket üzerine kayıtlı; 101 adet araç, 13 adet çekme karavan, 2 adet plaza, 4 villa, 16 daire, 2 dükkan ve 9 arsa olmak üzere 31 adet gayrimenkul olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyar TL olan taşınır/taşınmaz mal varlıkları ile 3 milyar TL'nin üzerinde olağan dışı hesap hareketliliği bulunan banka hesaplarına da el konuldu. Kocaali ilçesinde bulunan araç giydirme, servis aracına veya karavana dönüştürme alanında faaliyet gösteren içerisinde bulunduğu plaza da mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Dev çetenin çökertildiği operasyon anı kamerada

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Sakarya ve İstanbul illerinde nitelikli dolandırıcılık çetesine yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonuna ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; tespit edilen adreslere yapılan baskın anları, şüphelilerin gözaltına alınarak çok sayıda mali değeri olan (araç satış sözleşmeleri, proforma faturalar, çek, senet vb.) ve delil niteliğindeki evraklara el konulduğu anlar yer aldı. - SAKARYA