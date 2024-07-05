Sakarya'da Çalınan Motosikletin Parçaları Sosyal Medyada Satılıyordu

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde çalınan motosikletin parçalar halinde sosyal medyada satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Jandarma, alıcı gibi davranarak iletişime geçtiği şüpheliyi buluşma noktasında suçüstü yakaladı ve motosikletin diğer parçalarını da buldu.

Olay, 30 Haziran Pazar günü Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T.'ye (28) ait evin odunluğundan park halindeki motosiklet çalındı. O.T.'nin şikayeti üzerine Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. JASAT ekiplerince yapılan araştırmada, çalınan motosikletin parçalarının İnstagram üzerinden satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Ekipler, motosikletin parçalarını satan İ.H.T. (21) ve olaya karıştığı düşünülen M.Ç. (17) ile müşteri gibi iletişime geçti ve motor kısmı için 14 bin TL karşılığında anlaştı. Buluşma noktasına gelen şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından motor parçasıyla suçüstü yakalandı. Yapılan ev aramalarında motosikletin diğer parçaları da ele geçirildi.

Şüphelilerden M.Ç. serbest bırakıldı, I.H.Y. ise gözaltına alındı. - SAKARYA