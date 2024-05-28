Sakarya\'da Denizde Kaybolan Üniversite Öğrencisinin Cesedi Bulundu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizden cesedi çıkartılan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe, 14 Haziran günü 20'nci yaş gününü kutlayacaktı.

26 Mayıs akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Karasu sahiline gelen ve 32 Evler mevkiinde denize girdikten dakikalar sonra gözden kaybolan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Burak Emre Meşe'yi bulmak için çalışmalar, 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda yürütüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot denizden, dalgıçlar su altından, 1 helikopter havadan ve karadan da devriye ekipleri olmak üzere 23 kişilik ekip çalışmalara destek verdi. Polis ekipleri de 1 botla denizden ve 5 kişilik ekip de karadan arama çalışmalarında yer alırken, AFAD ekipleri ise 12 kişilik bir arama kurtarma timi ile karada çalışmalara katıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde denizde kaybolan gencin cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arka bölümünde ve 4 buçuk metre derinlikte bulundu. Sakarya'da KYK yurdunda üniversite eğitimi gören Meşe, 14 Haziran günü 20'nci yaş gününü kutlayacaktı. Hastane işlemleri sonrasında Meşe'nin cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. - SAKARYA