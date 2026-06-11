Sakarya'da Engelli Yaya Otomobille Çarpıştı - Son Dakika
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Sakarya'da Engelli Yaya Otomobille Çarpıştı

11.06.2026 19:08
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Karasu'da engelli yaya S.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stad Caddesi üzerinde, Aziziye Mahallesi istikametinden Plaj Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan S.K. (38) idaresindeki 54 ANG 512 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan B.Ç. (35) isimli engelli yayaya çarptı. B.Ç., çarpışmanın etkisiyle savrularak otomobilin üzerine düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Ç., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; seyir halinde olan otomobilin ilerleyişi, engelli yayanın yoldan karşıya geçişi, otomobil ve yayanın çarpışması ve yayanın çarpışmanın etkisiyle havaya savrularak otomobilin üzerine düştüğü anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Karasu, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Engelli Yaya Otomobille Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammet Tayyip Gulseven Muhammet Tayyip Gulseven:
    şehir sokaklarında sürücü dikkati çok önemli çarpışmalara dikkat edilmeli 0 0 Yanıtla
  • Necip Garments Necip Garments:
    valla güvenlik kamerasına yakalandığı için iyi oldu ama bu tür olaylar ne kadar çok yaşanıyo acaba kayıtlara geçmeyenler var mı o bilinmiyo 0 0 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Mardelli Hacı Mehmet Mardelli:
    bu tür kazalar hiç olmamalı şoför dikkat etmiyor yolda çok tehlikeli bu durumlar engelli kardeşlerimize dikkat etmeli hepimiz 0 0 Yanıtla
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