Sakarya'da Engelli Yaya Otomobille Çarpıştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stad Caddesi üzerinde, Aziziye Mahallesi istikametinden Plaj Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan S.K. (38) idaresindeki 54 ANG 512 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan B.Ç. (35) isimli engelli yayaya çarptı. B.Ç., çarpışmanın etkisiyle savrularak otomobilin üzerine düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Ç., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; seyir halinde olan otomobilin ilerleyişi, engelli yayanın yoldan karşıya geçişi, otomobil ve yayanın çarpışması ve yayanın çarpışmanın etkisiyle havaya savrularak otomobilin üzerine düştüğü anlar yer aldı. - SAKARYA