Sakarya'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tek katlı evin çatısı alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alev alev yanan tek katılı evin çatısı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Sokak üzerinde Y.S.'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi. Bölgeye ulaşan ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.