Sakarya'da Fabrika Patlaması

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Sakarya'daki patlama sonrası ilk anlar: Yaralıyı böyle taşımışlar

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen 6'sı ağır toplam 28 kişinin yaralandığı patlama sonrası ilk anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı bir kişinin taşınarak uzaklaştırıldığı bölgede yaşanan panik, görüntülere yansıdı.

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çevre illerden de takviye ekip olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yaralılardan durumu ağır olanlar Kocaeli'de bulunan Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Hendek ve Akyazı ilçe hastanelerinin yanı sıra Düzce'ye de sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınan bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, değirmen bölümünde çıktığı değerlendirilen yangının ardından bölgede yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaralı bir kişiyi sırtına alan arkadaşlarının bölgeden uzaklaştırmak için harcadığı çaba ve diğer işçilerin yaşadığı korku yer aldı.