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Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Sakarya'da meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Esenyurt Belediyesi'ne ait cenaze otobüsü, Giresun'dan dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya\'da 10 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
28.12.2023 - 20:25,
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Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı

Cenaze için Giresun'a giden Esenyurt Belediyesi otobüsü, dönüş yolunda kazaya karıştı

Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Sakaya mevkiinde yaşanan ve 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi otobüsünün, Giresun'daki bir cenazeden döndüğü ortaya çıktı. Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabahın ilk ışıklarında yaşanan kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün cenaze için gittiği Giresun'un Görele ilçesi Yeşildere köyünden döndüğü öğrenildi. Defin işleminin ardından İstanbul'a dönüşe geçen otobüs, Sakarya Kuzey Marmara otoyolunda yoğun sis nedeniyle önündeki kazayı görünce sağ şeritte beklemeye başladı. İddiaya göre o sırada arkadan gelen diğer yolcu otobüsü, cenazeye katılan vatandaşları taşıyan otobüse çarparak sürükledi. Kazada cenazeden dönen vatandaşları taşıyan otobüsteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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