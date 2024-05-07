Sakarya'da Gıda Fabrikasına Atık İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Sakarya'da Gıda Fabrikasına Atık İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı

Sakarya\'da Gıda Fabrikasına Atık İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı

Sakarya'nın Ayazı ilçesinden geçen dereye atıklarını bıraktığı iddia edilen GSF Gıda Sanayi Fabrikaları hakkında savcılık soruşturma başlattı. Bölgedeki mahallelerin tarım için kullandığı dere, yıllardır fabrika atıkları nedeniyle kirli aktığı iddia ediliyor. Mahalle halkı, duruma tepki göstermek amacıyla fabrikanın önünde eylem gerçekleştirmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan suç duyurusu üzerine 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlatıldı.

07.05.2024 13:07
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Sakarya'nın Ayazı ilçesinden geçmekte olan ve bölgedeki birçok mahallenin tarım için kullandığı dereye atıklarını bıraktığı iddia edilen gıda fabrikası hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Kızılcıkorman Mahallesi'nden geçen ve çevre mahallelerden geçerek Mudurnu Deresi ardından da Sakarya Nehri üzerinden Karadeniz'e dökülen derenin, bölgede bulunan GSF Gıda Sanayi Fabrikaları'nın atıklarından dolayı yıllardan beri kirli aktığı iddia edildi. Adeta siyaha bürünen derenin yıllardır bir çözüme kavuşturulmadığı için duruma tepki gösteren mahalle halkı, fabrikanın önüne kadar yürüyerek eylem gerçekleştirmişti. Hususa ilişkin olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusuna istinaden sorumlular hakkında 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Gıda Fabrikasına Atık İddiası: Savcılık Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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