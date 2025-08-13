Sakarya'da Gürültüye 50 Cezalı Araç - Son Dakika
Sakarya'da Gürültüye 50 Cezalı Araç

Sakarya'da Gürültüye 50 Cezalı Araç
13.08.2025 16:31
Sakarya'da 50 araç sürücüsüne 643 bin TL ceza kesildi, 15 araç trafikten men edildi.

Sakarya'da polis ekipleri, dün akşam yüksek ses ve abart egzoz ile çevreyi rahatsız eden 50 araç sürücüsüne 643 bin 406 TL cezai işlem uygulandı. 12 motosiklet ve 3 otomobil ise trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan trafik ekipleri dün, standart dışı abart egzoz ve ses sistemi ile gürültüye sebep olan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda abart egzoz kullanan, ehliyetsiz veya ehliyeti alınmış halde araç kullanan ve ses sistemi kullanan veya bulunduran toplam 50 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 643 bin 406 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 12 motosiklet ve 3 otomobil olmak üzere toplam 15 araç trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, trafik, Son Dakika

