Sakarya'da iki Tofaş kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da iki Tofaş kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.07.2024 22:19
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Sakarya'da iki Tofaş kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacımercan yolu Ünlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametinde ilerlemekte olan H.Ş. kontrolündeki 54 SH 764 plakalı Tofaş otomobil ile karşı yönden gelen S.O. idaresindeki 67 ABS 542 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü H.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan D.Ş. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da iki Tofaş kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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