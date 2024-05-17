Sakarya'da İzinsiz Piton Besleyene 25 Bin Lira Cezası - Son Dakika
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Sakarya'da İzinsiz Piton Besleyene 25 Bin Lira Cezası

Sakarya\'da İzinsiz Piton Besleyene 25 Bin Lira Cezası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri, Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nın izinsiz olarak kraliyet pitonu beslediği ihbarını aldı. Yapılan operasyonda evinde iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan 11 hamster ele geçirildi. R.K.'ya hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi.

17.05.2024 12:27
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şahsa 25 bin lira ceza kesildi.

Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nın izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Hususa ilişkin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda R.K.'nın izinsiz beslediği belirlenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken şahsa, hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da İzinsiz Piton Besleyene 25 Bin Lira Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da İzinsiz Piton Besleyene 25 Bin Lira Cezası - Son Dakika
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