Sakarya'da Jandarma Ekipleri 282 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Sakarya'da Jandarma Ekipleri 282 Şahsı Yakaladı

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 78 bin 380 şahıs ve 102 bin 259 araç sorgulandı. Bu süreçte aranan 282 şahıs yakalanırken, 44 kişi tutuklandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 98 fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise bin 410 sürücüye işlem yapıldı ve 152 araç trafikten men edildi.

30.07.2024 13:11
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Sakarya'da jandarma ekiplerince 20-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 78 bin 380 şahıs ve 102 bin 259 araç sorgusu yapılırken, aranan 282 şahıs ise yakalandı.

Sakarya'da jandarma ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen devriye faaliyetlerinde 78 bin 380 şahıs ve 102 bin 259 aracın sorgusu yapıldı. Uyuşturucu suçundan 35, dolandırıcılıktan 15, hırsızlıktan 8, öldürme suçundan 1 ve diğer suçlardan ise 223 olmak üzere toplam 282 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı tarihlerde yapılan çalışmalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet av tüfeği ve 98 adette fişek ele geçirildi.

Öte yandan, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde de; hız ihlalinden 968, muayenesiz araç kullanmaktan 106, emniyet kemeri kullanmamaktan 49, sigortasız araç kullanmaktan 38, kırmızı ışık ihlalinden 36, alkollü araç kullanmaktan 10 ve diğer suçlardan 203 şahsa olmak üzere toplamda bin 410 sürücüye işlem yapıldı, 152 araç ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Jandarma Ekipleri 282 Şahsı Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Jandarma Ekipleri 282 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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