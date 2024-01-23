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Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor: 6 tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor: 6 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 67 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 3 kilogram kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 61 şüpheli gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sakarya\'da jandarma suça geçit vermiyor: 6 tutuklama
23.01.2024 - 23:04,
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Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor: 6 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında yakalanan 67 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 3 kilogram kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 61 şüpheli gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor: 6 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor: 6 tutuklama - Son Dakika
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