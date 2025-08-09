Sakarya\'da Kaçak İçki Operasyonu

Sakarya'da alkollü eğlence mekanı kılıfı altında kaçak içki üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Alkollü mekan mühürlenerek faaliyetine son verilirken, operasyonda yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde faaliyet gösteren C.T. (34) isimli şahsa ait bir alkollü mekan ile kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan deposuna baskın düzenledi. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 57 adet fişek, 81 adet sahte bandrollü kaçak içki, 8 adet birer litrelik şişelerde içerisinde el yapımı votka olduğu değerlendirilen alkollü içki, 1 adet 5 litrelik bidon içerisinde el yapımı alkol yapımında kullanılan dolu etil alkol, 15 adet 5'er litrelik, el yapımı alkol üretiminde kullanılan boş etil alkol bidonları, 32 adet birer litrelik şişelerde el yapımı votka satışında kullanılan şişeler, 1 adet 19 litrelik bidon içerisinde el yapımı viski olduğu anlaşılan alkollü içki, 1 adet alkol yapımında kullanılan dolu aroma şişesi ve 6 adet alkol üretiminde kullanılan boş aroma şişesi ele geçirildi.

Bahse konu alkollü mekan mühürlenerek faaliyetine son verildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA