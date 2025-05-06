Sakarya'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Kaçak Kazı Operasyonu

Sakarya\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Akyazı'da jandarma, kaçak kazı yapan 3 kişiyi yakaladı, patlayıcı maddeler imha edildi.

06.05.2025 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 3 şahsın yakalandığı operasyonda, kepçeyi kullanan kişinin jandarma ekiplerini görünce yüzünde oluşan ifade ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair alınan ihbar üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan operasyonda; K.H. (67), M.Ç. (61) ve B.K. (45) isimli şahıslar, kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda; 1 adet jeneratör, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 3 adet hilti, 2 adet kürek, 3 adet elektrik kablosu, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 10 adet el yapımı patlayıcı, 3 kilogram beyaz renk patlayıcı olduğunu değerlendirilen toz madde, 2 buçuk kilogram sarı renk patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 1 adet mini ekskavatör ve çeşitli ebatlarda inşaat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 10 adet el yapımı patlayıcı ile diğer patlayıcı olduklarını değerlendirilen maddeler, Patlayıcı Madde İmha Timi ile Olay Yeri İnceleme Timi tarafından bölgede kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde tahkikata başlanıldı.

Öte yandan, operasyon anı ise kameralara yansıdı. Bir kişinin kepçe ile kazıya devam ettiği esnada jandarmayı görünce yüzünde oluşan ifade ise dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, sakarya, Akyazı, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Özgür Özel’e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu
Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı
Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 11:23:32. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.